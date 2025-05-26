İSRAİL GENERALKURMAY BAŞKANI ZAMİR’DEN AÇIKLAMALAR

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Yüksek Mahkeme kararına rağmen iç istihbarat şefi olarak atadığı Tümgeneral David Zini’nin Gazze Şeridi’nde “ebedi bir savaş” yürüttükleri yönündeki ifadelerine “sonsuz bir savaşta” olmadıkları karşılığını verdi. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan işgal altındaki Han Yunus kentine giderken açıklamalarda bulundu.

SAVAŞI KISALTMAK İÇİN HAREKET EDECEĞİZ

Zini’nin, ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğu yönündeki sözlerine tepki olarak Genelkurmay Başkanı Zamir, “Bu sonsuz bir savaş değil. Hedeflere ulaşılması istikametinde savaşı kısaltmak için hareket edeceğiz” şeklinde konuştu. Zamir, yaklaşık 20 aydır şiddetli saldırılarla hedef aldıkları Gazze Şeridi’nde “kesin zafer” elde etme amacında bulunduklarını dile getirirken, esirleri geri getirme ve Hamas’ı yenme adına tüm imkanları kullanacaklarını açıkladı.

ZİNİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASINA KARŞI

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunda yer alan bilgilere göre, Netanyahu’nun Şin-Bet’in başına atadığı Tümgeneral Zini’nin, güvenlik toplantılarında Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olan görüşlerini defalarca dile getirdiği aktarıldı. Zini’nin, “Esir takası anlaşmalarına karşıyım. Bu ebedi bir savaştır” sözlerini sarf ettiği kaydedildi. Ayrıca, İsrail devlete ait televizyon KAN, Netanyahu’nun Genelkurmay Başkanı Zamir’e danışmadan Tümgeneral Zini’yi Şin-Bet Direktörü olarak atadığı bilgisini paylaştı. Genelkurmay Başkanı’nın bu duruma oldukça sinirlendiği ve Zini’yi görüşmeye çağırdığı bildirildi.

ŞİN-BET DİREKTÖRÜ ATAMASI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Netanyahu’nun Şin-Bet Direktörü Bar’ı görevden alma kararı, İsrail’de büyük tartışmalara ve protestolara sebep oldu. Konu yargıya taşındı ve İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu’nun Bar’ı görevden almasının yasal olarak geçersiz olduğuna hükmetti. Mahkeme, Netanyahu’nun etrafındaki kişilere yönelik yapılan soruşturmalar nedeniyle o dönemde Şin-Bet Direktörü ile çıkar çatışması yaşadığına dikkat çekerek, alınan kararın dayanaksız ve yargısız olduğunu kaydetti. Ancak Netanyahu, 22 Mayıs’ta yeni bir atama yaparak, Bar’ın görevden alınmasına dair hukuki inceleme tamamlanmadan yerine atama yetkisi olduğu yönündeki savcılık kararı ile çelişen bir davranış sergiledi.