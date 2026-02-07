Zamlı KYK Burs Ve Kredi Ödemeleri Ne Zaman Yatacak

ZAMLI KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ GÜNDEME GELİYOR

Zamlı KYK burs ve kredi ödemeleri, milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla 2026 yılı Ocak ayındaki KYK burs ve kredi ödemelerinde artış yapılacağını duyurdu. Ocak ayında zamlı burs ve kredileri alacak olan öğrenciler, şimdi Şubat ayı ödemelerine odaklandı. Eğitimlerini sürdüren üniversite öğrencilerine burs veya kredi desteği sunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Ocak ayından başlayarak ödemeleri zamlı bir şekilde gerçekleştirecek.

ZAMLI KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, burs ve kredi ödemelerinin T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre her ayın 6 ile 10’u arasında yapıldığını belirtti. Zamlı KYK burs ve kredi ödemeleri ise 6 Şubat 2026 tarihinde başlatıldı.

KYK BURS VE KREDİLERİNDE YENİ MİKTARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada KYK burslarıyla ilgili müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, üniversite öğrencilerine sağlanan desteklerle ilgili detayları aktararak, “2002’de 451 bin üniversite öğrencisine 45 lira burs ve kredi veriliyordu. 2025 yılında, 867 bin kişiye kredi, 651 kişiye burs olmak üzere toplamda 1 milyon 518 bin üniversite öğrencisine destek sağladık. Bu süreçte toplam 34 milyar 14 milyon lira burs ve kredi desteği sunduk.” dedi. 2026 yılında burs miktarlarını artıracaklarını belirten Erdoğan, “Lisans öğrencilerine 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin lira, doktora öğrencilerine ise 12 bin lira destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

YENİ ARTIRIM MÜJDESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Aralık’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin yeni gelişmelere dair bilgi verdi. Bak, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira desteğini sürdürüyoruz. Bu yıl Maliye Bakanlığı ile devam eden görüşmelerimizin sonucunda, öğrencilerimizi mutlu edecek yeni bir artış gerçekleştirmeyi umuyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bak, şu anda 650 binden fazla öğrenciye burs verildiğini belirtti.