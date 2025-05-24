Zaniolo’nun Durumu, Hepimizi Yanılttı

ZANIOLO’NUN FIORENTİNA MACERASI VE GALATASARAY’A DÖNÜŞÜ

Galatasaray’ın 2023 yılında Roma’dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, kiralık dönemlerinde bekleneni veremedi. Ara transfer döneminde 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Fiorentina’ya kiralanan İtalyan futbolcu, Serie A’da hayal kırıklığı yarattı. Fiorentina’nın bu opsiyonu kullanmama kararı sonrası Zaniolo’nun Galatasaray’a dönüşü kesinleşti. Ancak, 25 yaşındaki oyuncunun geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. İtalyan gazeteci Federico Giovanni Albrizio, Zaniolo’nun durumunu Milliyet’e yaptığı açıklamada değerlendirdi.

FİORENTİNA’DAN RET: OPSİYON KULLANILMADI

Fiorentina, Zaniolo’nun 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Zaniolo’nun 13 maçta gol veya asist katkısı sağlayamaması bu kararın temelini oluşturuyor. Albrizio, “Kulüpler başka bir anlaşma için masaya oturabilir, ancak şu an bu pek olası değil” diyerek Fiorentina’nın Zaniolo’ya kapıyı kapattığını belirtti.

SERIE A İÇİN PAHALI BİR KUMAR

Zaniolo’nun Atalanta ve Fiorentina’daki beklenmedik performansı, İtalyan kulüplerinin temkinli olmasına neden oldu. Albrizio, “Zaniolo’nun performansı herkes tarafından görüldü. Şu anda Serie A kulüpleri için pahalı bir kumar gibi görünüyor” dedi. İtalyan futbolcunun Galatasaray ile 2027’ye kadar sözleşmesi mevcutken, Albrizio’ya göre Zaniolo’nun İtalya’da yeni bir takım bulma ihtimali mevcut, ancak bu sefer daha küçük kulüpleri hedefleyebilir.

GASPERİNİ HAYAL KIRIKLIĞI: “HEPİMİZ YANILDIK”

Zaniolo’nun Atalanta’da Gian Piero Gasperini ile çalışmasının kariyerinde yeniden bir çıkış yaratacağı düşünülüyordu. Ancak Albrizio, bu beklentinin gerçekleşmediğini itiraf etti: “Hepimiz Gasperini’nin Zaniolo’ya iyi geleceğini düşündük, ama yanıldık. Şu anda hangi ortamın ve teknik direktörün Zaniolo için doğru olduğu net değil.” Zaniolo’nun devamlılık sorunu, potansiyelini gölgede bırakıyor.