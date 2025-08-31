Spor

Zaniolo, Transfer İçin İtalya’ya Gitti

NICOLÓ ZANIOLO’NUN İTALYA’DA GÖRÜNTÜLENMESİ

Galatasaray formasıyla mücadele eden Nicolo Zaniolo, Rizespor maçının ardından soluğu İtalya’da aldı. İtalyan medyasına göre, 26 yaşındaki futbolcu, pazar sabahı Milano’da görüntülendi.

UDINESE İLGİSİ

Zaniolo’nun İtalya’dan Udinese’nin ilgisi doğrultusunda, menajeri Claudio Vigorelli ile birlikte transfer görüşmelerini bizzat yürüttüğü bildiriliyor. Zaniolo’nun transferi için zaman kısıtlı olduğu ve görüşmelerin son aşamaya yaklaştığı ifade ediliyor.

26 yaşındaki futbolcunun, tanıdığı bir ligde yeni bir başlangıç yapmak için İtalya’ya dönmeyi arzuladığı ve önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almak istediği söyleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray’da bu sezon toplam 4 maçta görev alan Zaniolo, 12 milyon euro değerine sahip ve bu süreçte 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.

