Zaniolo’ya İtalya’dan Transfer Yarışı: Napoli Ve Milan Devrede

Galatasaray, Udinese’ye satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo ile dikkatleri üzerine çekti. İtalyan futbolcunun Udinese’deki performansı, ülkedeki transfer haberlerini hareketlendirdi. Zaniolo’nun etkileyici oyunu, Napoli’nin devreye girmesine neden oldu.

NAPOLI İLGİSİ

Napoli’nin Sportif Direktörü Giovanni Manna, Zaniolo’nun menajeri Claudio Vigorelli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu durum, Udinese’deki yöneticileri de harekete geçirdi. Udinese, Zaniolo’yu kadrosunda kalıcı olarak almak için daha hızlı adımlar atma kararı aldı.

UDINESE’DEN DAHA FAZLA İLGİ

Udinese’nin 26 yaşındaki futbolcuyu almak için iki ayrı seçeneği mevcut: -10 milyon euro bonservis veya -5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan Galatasaray’a yüzde 50 pay.

Udinese, Zaniolo’nun transfer durumu hakkında kısa süre içinde Galatasaray ile iletişime geçmeyi planlıyor. Bunun yanı sıra, İtalyan basını, Napoli’nin yanı sıra Milan’ın da Zaniolo ile ilgilendiğini aktardı.

MILAN İLGİSİ GÜNDEME DÜŞTÜ

Galatasaray, Zaniolo’nun İtalya’daki gelişmeleri dikkatle izliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Udinese ve diğer kulüplerden gelebilecek teklifleri değerlendirerek en uygun kararı vermeyi hedefliyor. Nicolo Zaniolo’nun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor ve Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor. Bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 20 karşılaşmada 6 gol atıp, 2 asist yapmış durumda.