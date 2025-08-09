Zaniolo’ya Talipler Artıyor, Ederson Anlaşıldı

ZANIOLO’YA TALİPLER ARTIYOR

Galatasaray’daki geleceği merak edilen Zaniolo’nun talipleri artıyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Udinese, Galatasaray forması giyen Zaniolo ile ilgileniyor ve yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Flamengo, Benfica ve PSV Eindhoven’ın da Zaniolo’yu istediği iddia ediliyor.

Kaleci transferi için çalışmalarına devam eden Galatasaray’a sevindirici bir haber geldi. Gazeteci Alfredo Pedulla’nın aktardığına göre, sarı-kırmızılılar, Ederson ile yaklaşık 8 milyon Euro maaş artı bonuslar üzerinden anlaşmaya vardı. Ancak Ederson’un kulübü Manchester City ile görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.

FENERBAHÇE’NİN KADRO PLANI

Öte yandan Fenerbahçe, orta saha için Bissouma, Douglas Luiz ve Sabitzer gibi yıldızları gündemine alırken, Fanatik’in haberine göre Feyenoord’lu Quinten Timber’ı da listeye ekledi. 24 yaşındaki futbolcu, De Kuip’teki ilk maçında harika bir performans sergileyerek 1 gol kaydetti. Son iki sezondur kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Timber, Hollanda Milli Takımı’na da seçildi. Fenerbahçe’nin, oyuncunun maliyetini araştırmaya başladığı belirtiliyor. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilse de sözleşmesinin son senesine girdiği ve kontratını yenilemediği ifade ediliyor.

BOEY İÇİN YENİ TEKLİFLER

Galatasaray, Sacha Boey için yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılı kulübün, Fransız sağ beki kiralamak üzere Bayern Münih’e teklif yaptığı öğrenildi. Boey’in ise bir süredir Marsilya ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. Şu ana kadar eski takımına dönmesi konusunda ikna edilemeyen Boey için önümüzdeki hafta somut adımlar atılacağı ve sağ bek arayışlarının bir an önce sonlandırılacağı bildiriliyor.