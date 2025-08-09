Zaniolo’ya Talipler Artıyor. Ederson Anlaşması Tamam!

ZANİYOLO’YA TALEPLER ARTIYOR

Galatasaray’daki geleceği merak edilen Zaniolo’nun talipleri çoğalıyor. La Gazzetta dello Sport’ta çıkan habere göre, Udinese, Galatasaray forması giyen Zaniolo ile ilgileniyor ve yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bunun yanı sıra, Zaniolo’ya Flamengo, Benfica ve PSV Eindhoven takımının da ilgi gösterdiği belirtiliyor.

KALECİ TRANSFERİNDE MÜJDELİ HABER

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’a müjdeli bir haber geldi. Gazeteci Alfredo Pedulla’nın aktardığına göre, sarı-kırmızılılar Ederson ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın yaklaşık 8 milyon Euro maaş artı bonuslar üzerinden olduğu ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Galatasaray, Ederson’un kulübü Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Orta saha transferi için Bissouma, Douglas Luiz ve Sabitzer gibi yıldızları gündemine alan Fenerbahçe’nin, Feyenoord’lu Quinten Timber’ı da listeye eklediği bildiriliyor. 24 yaşındaki futbolcu, De Kuip’teki ilk maçında sergilediği harika performansını 1 golle taçlandırdı. Son iki sezonda kariyerinde büyük bir çıkış yaşayan ve Hollanda Milli Takımı’na da seçilen Timber için Fenerbahçe’nin maliyet araştırmasına başladığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilse de sözleşmesinin son senesine girdiği ve kontratını yenilemediği öğrenildi.

SACHA BOEY İÇİN YENİ TEKLİF

Galatasaray, Sacha Boey için yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılı kulübün, Fransız sağ beki kiralamak amacıyla Bayern Münih’e teklif yaptığı ortaya çıktı. Boey’in bir süredir Marsilya ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Eski takımına dönmesi konusunda henüz ikna edilemeyen Boey için önümüzdeki hafta somut adımlar atılacağı ve sağ bek arayışlarının bir an önce sonlandırılacağı ifade ediliyor.