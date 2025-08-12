Zarar Tabloları Açıklandı! Zirvede Milyarlarca Lira Var

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR’UN ZARARLARI BELLİ OLDU

Türk futbolunun önemli kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-25 sezonunda toplamda 9 milyar 930 milyon lira zarar yaşadı. Kulüplerin şirketleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) iletilen finansal raporlara göre, dört kulüp de gelirinden fazla harcama yaptı. Futbol kulüplerinin toplam geliri 40 milyar 610 milyon lira olurken, giderler toplamı ise 50 milyar 540 milyon liraya çıktı. Bunun sonucunda, dört büyük kulüp geçtiğimiz sezonu 9 milyar 930 milyon lira zarar ile kapatmış oldu. Bu zararın dönemi kur karşılığı ise toplamda 224 milyar 300 milyon euro olarak ölçülüyor.

KAMUYA AÇIK ŞİRKETLERİN ŞEFFAFLIĞI

Dört büyük kulüp, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ gibi borsa da işlem görüyor. Bu şirketler, kulüplerin dernekleriyle veya diğer ticari birimlerle bağlantılıdır. Söz konusu dernek ve şirketler finansal raporlarda “ilişkili taraf” olarak yer almakta. Kamuya açık bu şirketler sürekli olarak bu ilişkili taraflardan alacaklı konumda bulunuyor ve bu alacaklara faiz işletiyor. Örneğin bir kulübün borsa da işlem gören şirketi, raporunu sunarken ilişkili taraflardan ticari olmayan bir alacağı bulunduğuna dair bilgi veriyor ve bu alacağa karşılık belirli bir tutarda faiz geliri kaydettiğini açıklıyor.

DENETÇİLERDEN KAYGILAR

Bağımsız denetçilerin raporlarında, uzun yıllardır şu ifadeler dikkat çekiyor: “Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı bulunmaktadır ve söz konusu alacağın belirli bir vadesi yoktur. Bu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydedilmiştir; ancak, bu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleşmemiştir. Vade ve şekil açısından belirsizlikler nedeniyle, anılan alacakların tahsilatı hakkında kesin bir kanaat oluşmamıştır.” Diğer bir deyişle, şirketlerin gelirlerine yazdığı “ilişkili taraflardan faiz girdisi”nin tahsilatı bulunmuyor ve bu konuda olumlu bir öngörü de yok.

GALATASARAY EN FAZLA ZARARI YAŞADI

Bağımsız denetçilerin raporlarına göre, gelir kalemine yazılan faizler hariç tutulduğunda Galatasaray, 3 milyar 3 milyon lira (74,4 milyon euro) ile en büyük zararı yaşayan kulüp oldu. Sarı-kırmızılıları 2 milyar 720 milyon lira (61 milyon 500 bin euro) zarar ile Beşiktaş takip ediyor. Fenerbahçe, 2 milyar 360 milyon lira (53 milyon 500 bin euro) zararla sezonu kapatırken, Trabzonspor da 1 milyar 550 milyon liralık (34 milyon 900 bin euro) zarara engel olamadı.