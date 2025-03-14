Zayıflama İlaçları Körlük Riski Taşıyor

İLAÇLARIN İSTENMEYEN SONUÇLARI

James Norris’in hikayesinde görüldüğü gibi, bazı ilaçlar beklenmedik sağlık problemlerine yol açabiliyor. 137 kilo ağırlığında bir tamirci olan Norris, Mart 2023’te GLP-1 grubuna ait Mounjaro ilacını düşük dozda kullanmaya başladı. Bir yıl sonra doktorunun önerisiyle dozu 1,5 miligramdan 2,5 miligrama yükseltti. Ancak bu artış, istenmeyen bir sağlık sorunu yarattı. New Jersey, Roxbury’de yaşayan Norris, bir sabah sol gözünde bulanık görmeyle uyandı. İki hafta içinde bu sorun sağ gözünü de etkiledi. Başlangıçta bir sinüs enfeksiyonuna bağlı olduğunu düşündüğü durumu için “Ne olduğunu bilmiyordum” diyerek kararsızlığını belirtti. Fakat yapılan bilgisayarlı tomografi sonrasında bir nöro-oftalmolog, Norris’e nadir bir durum olan arteritik olmayan ön iskemik optik nöropati (NAION) teşhisini koydu. Bu hastalık, optik sinire giden kan akışının durması sonucu ani görme kaybına sebep oluyor ve her 100.000 kişide yalnızca iki ila on vakada görülüyor.

KÖRLÜK RİSKİ ARTIYOR

JAMA Ophthalmology dergisinde yayımlanan araştırmalara göre, iştah kesici ilaçları kullanan kişilerde bir gözlerini kaybetme olasılığı dört kat artıyor. Yaklaşık 15 milyon Amerikalıya Ozempic veya Wegovy reçete edildiği düşünülünce, bu bulgu büyük bir öneme sahip. Üstelik bu durum rastlantı değil. The Lancet dergisinde geçen Aralık ayında yayımlanan bir çalışmaya göre, ABD’de yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçü, çocukların ise üçte birinden fazlası aşırı kilolu veya obez durumda. San Diego’da yaşayan 60 yaşındaki Michael Sabellico, Mart 2024’te kilo vermek ve tip 2 diyabetini kontrol etmek için Ozempic kullanmaya başladı. 84 kilo (185 pound) ağırlığındaki Sabellico, ilacın 1,5 mg’lık dozunu sekiz hafta boyunca kullanarak 2,2 kilo vermeyi başardı. Ancak bu süreçte görme sağlığı olumsuz etkilendi; sol gözünde 20/70, sağ gözünde ise 20/30 seviyesinde bir görüş kaybı yaşadı. Bu durum, iştah kesici ilaçların potansiyel risklerini bir kez daha gündeme getiriyor.

Cheryl Bovee, Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk’e karşı dava açtı. 56 yaşındaki eski perakende çalışanı, Şubat ayında Kuzey Carolina’nın Winston-Salem kentinde başlattığı davada, şirketin Ozempic ilacını pazarlarken “kullanımına bağlı gerçek riskler konusunda yanıltıcı ve aldatıcı” ifadeler kullandığını öne sürdü. NAION hastalığı yüzünden yasal olarak kör olduğunu belirten Bovee, yaşadığı zorlukları şu sözlerle aktardı: “Artık çalışamıyorum, araba kullanamıyorum ve mahallemde yürürken bile dikkatli olmak zorundayım. Geceleri hiçbir şey göremiyorum.” New York Post’a verdiği demeçte, yaşadığı bu durumun hayatını tamamen değiştirdiğini vurguladı. Bovee’nin davası, iştah kesici ilaçların potansiyel riskleri üzerindeki tartışmaları yeniden gün yüzüne çıkardı. Ozempic ve Mounjaro ilaçlarının üreticileri Novo Nordisk ve Lilly, resmi sitelerinde bu ilaçların olası yan etkileri arasında “görme değişiklikleri”nin bulunduğunu geçtiğimiz günlerde ifade etti.