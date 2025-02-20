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Zehra Güneş’in Yeni Tarzına Beğeni Yağdı!

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AİLE YILLARINA DÖNÜŞ

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yetenekli oyuncusu Zehra Güneş, ayna pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Kareli eteğiyle liseye dönmüş gibi bir hava yakalayan Güneş’in paylaşımları, binlerce yorum ve beğeni aldı. Güzelliğiyle hayranlık kazanan ünlü voleybolcu, sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda sosyal medya aktiviteleriyle de ön plana çıkıyor.

SOSYAL MEDYADA ETKİNLİK

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Zehra Güneş’in takipçi sayısı 4 milyonu aşıyor. Son olarak, ayna karşısında çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Güneş’in paylaşımları, geniş bir kitleye hitap ediyor ve bu da onun sosyal medya üzerindeki etkisini artırıyor.

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