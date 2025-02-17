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Zelenski Ankara’yı Ziyaret Edecek

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UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ANKARA’YI ZİYARET EDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 18 Şubat Salı günü Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

GÖRÜŞMELERDE STRATEJİK ORTAKLIK DEĞERLENDİRİLECEK

İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, bu görüşmelerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri gözden geçirilecek. Ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ziyaret sırasında Ukrayna’daki güncel gelişmeler ve diğer bölgesel ile küresel meseleler üzerinde de durulacağı belirtildi.

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