zelenski-beyaz-saray-a-gelecek

RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, önemli açıklamalarda bulundu. Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’a geleceğini bildirdi.

UKRAYNA SAVAŞI KISA ZAMANDA SONA EREBİLİR

Trump’ın yaptığı açıklamalar arasında en dikkat çeken ifade, “Ukrayna’daki savaş haftalar içinde sona erebilir” oldu. Başkan, Zelenskiy’nin çok yakında Beyaz Saray’a geleceğini dile getirdi.

PUTİN İLE GÖRÜŞME PLANLARI

Açıklamalarına devam eden Trump, uygun bir zamanda Moskova’ya gitmeye hazır olduğunu belirtti. Son olarak, “Putin ile görüşeceğiz. Putin Ukrayna’ya Avrupa Barış Gücü’nü kabul edecek” ifadelerini kullandı.