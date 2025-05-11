Zelenski’den Putin’in Teklifine Yanıt

ZELENSKİ’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes ilanı ve 15 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapılacak olan doğrudan görüşme teklifine sosyal medya aracılığıyla yanıt verdi. Zelenski, X hesabında hem İngilizce hem de Ukraynaca bir paylaşım yaparak, “Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir” şeklinde ifade etti.

UKRAYNA’DAN ATEŞKES BEKLENTİSİ

Zelenski, açıklamalarına devam ederek, “Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya’nın yarından itibaren, yani 12 Mayıs’tan itibaren – tam, kalıcı ve güvenilir – bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır” dedi. Bu ifadeler, ateşkesin önemli bir adım olduğu ve Ukrayna’nın müzakerelere açık olduğu mesajını veriyor.

PUTİN’DEN GÖRÜŞME TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova’da gerçekleşen basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasında bulunarak, 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi. Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne işaret eden Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye değinerek, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.