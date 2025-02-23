Zelenski’den Ukrayna İçin Önemli Açıklamalar

ZELENSKIY GÖREVDE AYRILMA OLASILIĞINI GÜNDEME GETİRDİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış sağlanması durumunda görevden ayrılmayı düşünebileceğini ifade etti. Yapmış olduğu basın toplantısında, ABD ve NATO ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Barışın sağlanması için devlete başkanlığı görevinden feragat etmeye hazır olduğunu dile getiren Zelenskiy, “NATO üyeliği” şartıyla istifa etme ihtimaline dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili barış müzakerelerine, Ukrayna’nın yanı sıra ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin de katılmasının gerekli olduğunu belirtti.

KIEV’DE ZİRVE TOPLANTISI YAPILACAK

Zelenskiy, yarın Kiev’de bir zirve düzenleneceği bilgisini paylaştı. Bu zirveye 13 ortağın fiziksel olarak katılacağını, 24 ortağın ise çevrim içi olarak görüşmeye dahil olacağını aktardı.

ABD YARDIMI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR YAPTI

Ukrayna’nın ABD’den aldığı yardım konusuna da değinen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump zamanında gündeme gelen borç miktarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Toplantıda, “Ukrayna, ABD’den 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldı.” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Biden’ın yardımın bir hibe olduğunu ifade etmesine katıldığını belirtti. “Hibe bir borç değildir. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Zelenskiy, hem ABD hem de Ukrayna için kazançlı bir anlaşmanın imzalanması gerektiğini vurguladı. Güvenlik garantilerinin yalnızca ABD’nin beyanlarıyla değil, aynı zamanda resmi bir anlaşmada açıkça belirtilmesi gerektiğini ifade etti. “Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var.” dedi.

SAVAŞIN SICAK AŞAMASINA SON VERMEK GEREKİYOR

Zelenskiy, ana hedefinin Putin’i savaşın sıcak aşamasını sona erdirmeye zorlamak olduğunu belirtti. Ayrıca, Trump’ın kendisine yönelik “diktatör” ifadesinden rahatsız olmadığını, çünkü “ben bir diktatör değilim” açıklamasında bulundu. Ülkede sıkıyönetimin sona ermesinin ardından seçim yapılacağını kaydeden Zelenskiy, “Benim için en önemlisi Ukraynalıların benim hakkımda ne düşündüğü.” şeklinde konuştu.

Zelenskiy, 20 Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını ve bu sistemlerin değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğunu vurguladı. Ayrıca, ülkesinde Starlink’in kapatılmasının doğru olmayacağını, bu hizmet olmadan zorluk yaşayacaklarını ifade etti.