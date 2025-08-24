Gündem

Zelenski, Erdoğan’a Teşekkür Etti

zelenski-erdogan-a-tesekkur-etti

ZELENSKİ’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir teşekkür mesajı paylaştı. Zelenski, paylaşımında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” ifadelerini kullandı.

ORTAKLIĞIN ÖNEMİ VURGULANDI

Ukrayna lideri, mesajında şu şekilde devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim.” Zelenski, barışın sağlanması yolundaki çabaları için Erdoğan’a teşekkür ederek, “Kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” diye belirtti.

