Zelenski: Görüşme Türkiye’de olabilir

ATEŞKES ÇABALARI VE ZELENSKİ’Yİ OLUMLU YAKLAŞIM

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes çalışmaları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu kritik süreçle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kiev’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme hakkında gazetecilere bilgi veren Zelenski, toplantının Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da gerçekleştirilebileceğini belirtti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÖNEMLİ

Yeni bir zirve düzenlenmesi için güvenlik garantilerinin kesinleşmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, “7 ile 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir” dedi.

PUTİN’İN TUTUMU VE ABD’YE YANIT BEKLENTİSİ

Moskova’dan savaşı sona erdirmek ve önemli görüşmeler yapmaya dair bir sinyal almadıklarını vurgulayan Zelenski, Putin’in ikili görüşmeye katılmaması durumunda ABD’den güçlü bir tepki beklediğini söyledi. Rusya’nın toprak konusunda ne tür tavizler vereceğine dair belirsizlik olduğunu da ekleyen Zelenski, gelecekteki görüşmelerde Budapeşte’nin seçilme olasılığının “sorunlu” olduğunu ifade etti.