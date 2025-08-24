Gündem

Zelenski: Kendi Silahlarımızı Kullanıyoruz

zelenski-kendi-silahlarimizi-kullaniyoruz

ZELENSKİ’DEN FÜZE KULLANIMI AÇIKLAMASI

Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı ATACMS füzelerinin Rusya’ya karşı kullanılmasını yasakladığına dair iddiaları kesin bir dille reddetti. Zelenski, “Biz kendi ürettiğimiz uzun menzilli silahları kullanıyoruz. Son dönemde ABD ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” şeklinde konuştu.

ABD İLE GÜNDEM KONUŞMALARI

Ukrayna lideri, geçmişte ABD’den bu konuda bazı uyarılar aldıklarını belirtti. Özellikle Rusya’nın enerji altyapısına yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından bu tür tartışmaların yaşandığını hatırlatan Zelenski, “Artık böyle bir konu gündemimizde yok” dedi. Wall Street Journal, 23 Ağustos tarihinde yayımladığı bir haberde, Pentagon’un uzun bir süredir Ukrayna’nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarına karşı kullanmasını engellediğine dair iddialarda bulunmuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Helin Uçar Ölü Bulundu

İstanbul'da iç mimarlık öğrencisi 24 yaşındaki Helin Uçar, evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli olduğu belirtildi ve soruşturma açıldı.
Manşet

Hasan Şaş’tan Barış Yılmaz’a sert uyarı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili belirsizlik sürerken, efsanevi futbolcu Hasan Şaş, genç oyuncuya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.