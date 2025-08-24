Zelenski: Kendi Silahlarımızı Kullanıyoruz

ZELENSKİ’DEN FÜZE KULLANIMI AÇIKLAMASI

Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı ATACMS füzelerinin Rusya’ya karşı kullanılmasını yasakladığına dair iddiaları kesin bir dille reddetti. Zelenski, “Biz kendi ürettiğimiz uzun menzilli silahları kullanıyoruz. Son dönemde ABD ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” şeklinde konuştu.

ABD İLE GÜNDEM KONUŞMALARI

Ukrayna lideri, geçmişte ABD’den bu konuda bazı uyarılar aldıklarını belirtti. Özellikle Rusya’nın enerji altyapısına yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından bu tür tartışmaların yaşandığını hatırlatan Zelenski, “Artık böyle bir konu gündemimizde yok” dedi. Wall Street Journal, 23 Ağustos tarihinde yayımladığı bir haberde, Pentagon’un uzun bir süredir Ukrayna’nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarına karşı kullanmasını engellediğine dair iddialarda bulunmuştu.