Zelenski: Kendi Silahlarımızı Kullanıyoruz

ZELENSKİ’DEN ATACMS FÜZELERİ AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya teslim edilen ATACMS füzelerinin Rusya topraklarına karşı kullanılmasını yasaklama iddialarına yanıt verdi. Zelenski, “Biz kendi ürettiğimiz uzun menzilli silahları kullanıyoruz. Son dönemde ABD ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” şeklinde ifade etti.

GÜNDEMDEKİ KONU: YASAKLAR YOK

Zelenski, geçmişte ABD’den benzer uyarılar aldıklarını ve bu konunun özellikle Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından gündeme geldiğini belirtti. Ancak Ukrayna lideri, “Artık böyle bir konu gündemimizde yok” dedi. Wall Street Journal ise 23 Ağustos tarihli manşetinde, Pentagon’un aylardır Ukrayna’nın uzun menzilli füzelerinin Rusya’ya karşı kullanılmasını engellediğini öne sürdüğünü bildirmişti.