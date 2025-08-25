Dünya

Zelenski: Kendi Silahlarımızı Kullanıyoruz Dedi

zelenski-kendi-silahlarimizi-kullaniyoruz-dedi

ZELENSKİ’DEN ATACMS AÇIKLAMASI

Kanda Başbakanı Mark Carney ile yaptığı basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı ATACMS füzelerinin Rusya’ya karşı kullanılmasını yasakladığına yönelik iddiaları reddetti. Zelenski, “Biz kendi ürettiğimiz uzun menzilli silahları kullanıyoruz. Son dönemde ABD ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” şeklinde konuştu.

BÖYLE BİR KONU GÜNDEMİMİZDE YOK

Ukrayna lideri, geçmişte ABD tarafından bu yönde bazı uyarılar aldıklarını belirtti. Özellikle Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından bu tartışmaların gündeme geldiğini hatırlatan Zelenski, “Artık böyle bir konu gündemimizde yok” dedi. Wall Street Journal, 23 Ağustos’ta yayımladığı yazıda, Pentagon’un aylardır Ukrayna’nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarına karşı kullanmasını engellediğini iddia etmişti.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar Liralık Kayıt Dışı Gelir

Gelir İdaresi Başkanlığı, lüks düğün organizatörleri ve salonlarını denetleyerek 3,6 milyar lira kayıt dışı gelir belirledi. Bu sonuç, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım.
Dünya

Covid-19 Geçiren Kadınlarda Damar Sertliği Artıyor

Covid-19'un, kadınlarda uzun süreli ve az bilinen sağlık sorunlarına yol açabileceği belirlendi. Bu durum, daha fazla araştırma yapılmasını gerektiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.