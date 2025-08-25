Zelenski: Kendi Silahlarımızı Kullanıyoruz Dedi

ZELENSKİ’DEN ATACMS AÇIKLAMASI

Kanda Başbakanı Mark Carney ile yaptığı basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı ATACMS füzelerinin Rusya’ya karşı kullanılmasını yasakladığına yönelik iddiaları reddetti. Zelenski, “Biz kendi ürettiğimiz uzun menzilli silahları kullanıyoruz. Son dönemde ABD ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” şeklinde konuştu.

BÖYLE BİR KONU GÜNDEMİMİZDE YOK

Ukrayna lideri, geçmişte ABD tarafından bu yönde bazı uyarılar aldıklarını belirtti. Özellikle Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından bu tartışmaların gündeme geldiğini hatırlatan Zelenski, “Artık böyle bir konu gündemimizde yok” dedi. Wall Street Journal, 23 Ağustos’ta yayımladığı yazıda, Pentagon’un aylardır Ukrayna’nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarına karşı kullanmasını engellediğini iddia etmişti.