Zelenski, Melania Trump’a Teşekkür Etti

ZELENSKİ’DEN MELAİNA TRUMP’A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmelerin yankıları devam ediyor. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD First Lady’si Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş nedeniyle çocukların yaşadığı trajediyi gündeme getirdiği bir mektubu hatırlatarak teşekkürlerini iletti. Zelenski, “ABD First Lady’si Melania Trump’a, bu savaşın en acı ve en zor meselelerinden biri olan Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Onun merhametini ve Putin’e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz” diye belirtti. Bu konu, yaşanan insani trajedinin merkezinde olduğunu vurgulayan Zelenski, “Çocuklarımız, parçalanmış aileler, ayrılık acısı. En az 20 bin çocuk kaçırıldı” ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN GÖNDERİLEN MEKTUP

Zelenski, Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska’nın Melania Trump’a yazdığı teşekkür mektubunu, ABD Başkanı Donald Trump’a iletmesi için verdiğini bildirdi. “Onun sesi önemlidir ve duyarlılığı bu davaya güç katmaktadır” diyen Zelenski, Rusya tarafından kaçırılan çocukların tümünü evlerine geri döndürmek için çalıştıklarını aktardı. “Aynısı yıllardır, bazıları 2014’ten bu yana Rusya’da çok kötü koşullarda tutulan savaş esirlerimiz ve sivillerimiz için de geçerli. Hâlâ özgürlüğüne kavuşması gereken binlerce kişi var ve bu konu da barışı sağlamanın parçasıdır” şeklinde konuştu.

KAPSAMLI ESİR TAKASI ÇABALARI

Zelenski, kapsamlı bir esir takası için çaba göstermeyi sürdüreceklerini dile getirerek, “Tüm savaş esirlerinin takası için müzakere etmeye çalışacağız ve bize yardım eden güçlü dostlarımız olduğu için minnettarız” açıklamasında bulundu. Mesajının sonuna Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in adını etiketleyen Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın “dünya genelindeki kayıp çocuklar” konusundaki ortak çabalara dikkat çektiği bir paylaşımını da alıntıladı.