Zelenski, Melania Trump’a Teşekkür Etti

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ’DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Ukrayna’nın lideri Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Melania Trump’a teşekkür etti. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Melania Trump’ın Rusya’nın Ukrayna’da yarattığı trajediye dikkat çeken bir mektup yolladığını hatırlatan Zelenski, “ABD First Lady’si Melania Trump’a, bu savaşın en acı ve en zor meselelerinden biri olan Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Onun merhametini ve Putin’e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu konunun yaşanan insani trajedinin merkezinde olduğunu vurguladı ve “Çocuklarımız, parçalanmış aileler, ayrılık acısı. En az 20 bin çocuk kaçırıldı” dedi.

UKRAYNA FIRST LADY’SİNDEN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Zelenski, Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska’nın Melania Trump’a yazdığı teşekkür mektubunu iletmek için ABD Başkanı Donald Trump’a verdiğini belirtti. “Onun sesi önemlidir ve duyarlılığı bu davaya güç katmaktadır” ifadelerini kullanan Zelenski, Rusya tarafından kaçırılan tüm çocukları evlerine geri döndürmek için ardı ardına çalışmalara devam ettiklerini aktardı. “Aynısı yıllardır, bazıları 2014’ten bu yana Rusya’da çok kötü koşullarda tutulan savaş esirlerimiz ve sivillerimiz için de geçerli. Hâlâ özgürlüğüne kavuşması gereken binlerce kişi var ve bu konu da barışı sağlamanın parçasıdır.” dedi.

ESİR TAKASI İÇİN SÜREKLİ ÇABA

Zelenski, kapsamlı bir esir takası için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi. “Tüm savaş esirlerinin takası için müzakere etmeye çalışacağız ve bize yardım eden güçlü dostlarımız olduğu için minnettarız” şeklinde bir açıklama yaptı. Mesajının sonuna Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ismini ekleyen Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın “dünya genelindeki kayıp çocuklar” konusundaki ortak çabalara dikkat çektiği bir paylaşımı da alıntıladı.