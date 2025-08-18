Zelenski’nin Kıyafetini Beğendi: İnanmıyorum

GÖRÜŞME ÖNCESİ KIYAFET TERCİHİ MERAK KONUSU OLDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te gerçekleştireceği görüşme öncesinde, giydiği kıyafet dikkat çekti. Beyaz Saray’da önemli bir buluşma öncesi Trump, Zelenski’yi girişte karşıladı.

TRUMP’TAN BEĞENİ DOLU YORUM

Trump, Zelenski’yi karşılaması sırasında Ukrayna liderinin tercih ettiği siyah ceket için, “İnanmıyorum, bayıldım” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Zelenski ise bunun üzerine, “Elimden gelenin en iyisi bu” yanıtını verdi.

MUHABİRLE KIYAFET ÜZERİNE DİYALOG

Basın toplantısında, Zelenski’ye daha önce şubat ayında takım elbise giymemesi hakkında yorum yapan muhabir yeniden söz aldı. Muhabir, “Bu kez takım elbisenin içinde harika görünüyorsunuz” dedi. Buna karşılık Zelenski ise, “Ama sen aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Bak ben değiştirmişim” şeklinde cevap verdi.