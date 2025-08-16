Zelenski: Pazartesi ABD’ye Gideceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaklaşan pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu. Zelenski, Trump ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin bir buçuk saatten fazla sürdüğünü belirterek ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu vurguladı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME İSTEĞİ

Ukraynalı lider, üçlü bir görüşmeyi de desteklediklerini dile getirdi. Beyaz Saray’daki temasların, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından oldukça önemli olacağı düşünülüyor.

ÖNCEKİ ZİYARETİN DETAYLARI

Zelenski’nin son ABD ziyareti, Trump ile yaşadığı tartışma nedeniyle planlandığı gibi sona ermemişti. Başkan Zelenski, en son 28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Trump ile oldukça gergin bir görüşme yaptı. Bu toplantı sırasında planlanan maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı gerçekleşemeyerek, görüşme erken tamamlandı.