Zelenski: Pazartesi Günü ABD’ye Gideceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini açıkladı. Zelenski, Trump ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasının bir buçuk saatten uzun sürdüğünü dile getirerek, ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu vurguladı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME TALEBİ

Ukraynalı lider, ayrıca üçlü bir görüşmeyi de desteklediklerini aktardı. Beyaz Saray’daki bu görüşmelerin, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından önemli bir rol oynaması öngörülüyor.

GERGİN GÖRÜŞME VE SON ZİYARET

Zelenski’nin son ABD ziyareti, Trump ile yaptığı tartışma nedeniyle planlanan süreden daha erken sona ermişti. Son olarak Trump ile 28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te son derece gergin bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaret esnasında yapılması planlanan maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı gerçekleşmeyerek görüşme erkenden noktalandı.