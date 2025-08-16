Zelenski: Pazartesi Günü ABD’ye Gideceğim

ZELENSKİ WASHINGTON’A GİDİYOR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu. Zelenski, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin bir buçuk saatten fazla sürdüğünü belirterek ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu ifade etti.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME ARZUSU

Ukraynalı lider, ayrıca üçlü bir toplantıyı desteklediklerini dile getirdi. Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek olan bu temasların, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından büyük bir öneme sahip olacağı değerlendiriliyor.

GEÇMİŞ ZİYARETİN SORUNLU SONU

Zelenski’nin son ABD ziyareti, Trump ile yaşadığı tartışma nedeniyle beklenenden daha kısa sürdü. Zelenski, 28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Trump ile gergin bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme sırasında planlanan maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı gerçekleşmedi ve görüşme erken sona erdi.