Zelenski: Pazartesi Günü ABD’ye Gideceğim

ZELENSKİ WASHINGTON’A GİDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gelecek pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Zelenski, Trump ile telefon görüşmesinin bir buçuk saatten fazla sürdüğünü belirterek ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu vurguladı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME TALEBİ

Ukraynalı lider, üçlü bir görüşmeyi desteklediklerini ifade ederek, Beyaz Saray’daki görüşmelerin Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından kritik öneme sahip olacağını belirtti. Zelenski’nin daha önceki ABD ziyareti, Trump ile yaşanan gerginlik nedeniyle önceden planlandığı gibi sona ermemişti.

GEÇMİŞTEKİ ZİYARETİ VE SONU

Zelenski, Trump ile en son 28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te oldukça gergin bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu ziyarette, maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı gibi planların hayata geçmesi mümkün olmamış ve görüşme beklenmedik bir şekilde erken sonlandırılmıştır.