Zelenski: “Putin’i Türkiye’de bekliyorum!”

ZELENSKİ’NİN GÖRÜŞME TEKLİFİ VE ATEŞKES ŞARTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşme önerdi. Zelenski’nin “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i şahsen bekleyeceğim” ifadeleri, uluslararası basında büyük yankı buldu. Üç yılı aşan bir süre zarfında devam eden çatışmalarda önemli bir dönüm noktası olabilecek bu çağrı, global toplumun dikkatini Türkiye’ye çekti. Ancak Zelenski, görüşmelerin yapılabilmesi için tam ve kalıcı bir ateşkes ön koşulu belirtti.

ZELENSKİ’DEN ATEŞKES TALEBİ

Zelenski, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz,” şeklinde bir açıklama yaparak Rusya’ya net bir mesaj gönderdi. Ukraynalı yetkililer, Zelenski’nin Rusya’nın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda dahi 15 Mayıs’ta Türkiye’de olacağını belirtti. Bu durum, Zelenski’nin müzakere masasına oturmak için diplomasiye açık olduğunu ancak ateşkes olmadan bu adımı atmayacağının bir göstergesi oldu. Zelenski, “Daha fazla ölümün anlamı yok,” diyerek savaşın sona ermesi konusundaki kararlılığını vurguladı.

Zelenski’nin çağrısı, uluslararası medyada büyük bir ses getirdi. Axios (ABD), “Zelenski, potansiyel görüşmeler için Türkiye’ye gidiyor,” başlığıyla haberi aktarırken, Ukraynalı bir yetkilinin “Zelenski, ateşkes olmasa bile Türkiye’de olacak” sözlerine yer verdi. The New York Times, Zelenski’nin ateşkes talebini öne çıkardı ve sosyal medya paylaşımından alıntı yaptı. BBC (İngiltere), “Zelenski, Putin ile şahsen görüşmeye hazır,” derken, The Independent, “Zelenski, barış için Putin’i İstanbul’da bekliyor,” başlığını kullandı. Asya’dan The Straits Times (Singapur), Zelenski’nin bu hamleyi ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısıyla yaptığını öne sürdü. The Kyiv Independent (Ukrayna), “Acil ateşkes çağrısı yapan Zelenski, Putin ile görüşmeye hazır,” başlığını kullandı. Körfez’den Al Jazeera (Katar), Zelenski’nin ateşkes vurgusunu belirtti: “Tam ve geçici bir ateşkes olmadan görüşme olmaz.” Hindistan’dan NDTV ve Afrika’dan News24, Zelenski’nin “Putin’i Türkiye’de bekleyeceğim” ifadelerini manşete taşıdı.

Rusya lideri Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta Moskova’da yaptığı açıklamada, 2022’de durdurulan müzakerelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da karşılıklı şart olmaksızın yeniden başlamasını önerdi. Ancak Putin, Avrupa liderlerinin 12 Mayıs’tan itibaren 30 günlük bir ateşkes isteğini reddetti ve doğrudan görüşmelerin gerçekleşmesi gerektiğini savundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Bu tarihi bir dönüm noktası, Türkiye tüm desteği sağlayacak,” diyerek Ankara’nın arabuluculuk rolünü güçlendirdi.