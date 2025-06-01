Zelenski: Ruslar Tarafından Bilgi Yok

ZELENSKİ’DEN RUSYA İLE MÜZAKERELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenski, Rusya’nın İstanbul’da gerçekleştirilecek yeni barış müzakerelerinde hangi konularla ilgili bilgi vereceğini bilmediklerini dile getirdi. Zelenski, yaptığı geleneksel görüntülü mesajında, ülkedeki savaşın güncel durumunu değerlendirdi. Savaşın sona ermesi için müttefik ülkelerle iletişim halinde olduklarını ve yeni diplomatik adımlar atmaya hazırlandıklarını belirtirken, “Şimdilik, Rusların İstanbul’da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim bilgimiz yok, Türkiye’nin yok, ABD’nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor” dedi.

HALK DİPLOMASİ ÇAĞRISI YAPIYOR

Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinerek, dünyadaki herkesin diplomatik çabaların işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istediğini vurguladı. “Herkes, Rusya’nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik” diye konuştu.

CEPHEDEKİ GÜNCEL DURUM VE ÇATIŞMALAR

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephedeki son durumu öğrenen Zelenski, Rusya’nın ülkesine yönelik saldırılarını artırdığını ifade etti. “En ciddi çatışmalar Pokrovsk yönünde, Liman yönünde ve Kupyansk’ta var” dedi. Ayrıca, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesindeki askeri harekatının devam ettiğini de aktardı.