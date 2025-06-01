Zelenski, Rusların Müzakerelerde Bilgi Yok

RUSYA’YA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul’da yapılması planlanan yeni tur barış müzakerelerinde Rusya’nın hangi konuları masaya getireceğine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Zelenski, gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri analiz etti. Savaşın sona ermesi için müttefik ülkelerle iletişime geçerek yeni diplomatik girişimlerde bulunduklarını ifade eden Zelenski, “Şimdilik, Rusların İstanbul’da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim (bilgimiz) yok, Türkiye’nin yok, ABD’nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor” şeklinde konuştu.

BARİŞ İÇİN ÇABALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen Zelenski, bu konuyu görüştüklerini kaydetti. “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dün bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor” diyen Zelenski, Rusya’nın artık diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı sona erdirmesi gerektiğini vurguladı. “Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik” diye ekledi.

CEPHEDEKİ SON DURUM

Zelenski, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephedeki son durum hakkında bilgi aldığını da belirtti. Rusya’nın saldırılarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Zelenski, “En ciddi çatışmalar Pokrovsk yönünde, Liman yönünde ve Kupyansk’ta var” dedi. Bunun yanı sıra, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesinde askeri harekatlarını devam ettirdiğini de söyledi.