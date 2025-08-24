Zelenski: Rusya’ya Karşı Kendi Silahlarımızı Kullanıyoruz

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ’DEN AÇIKLAMA

Kanada Başbakanı Mark Carney ile basın toplantısında bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik ATACMS füzelerinin Rusya’ya karşı kullanılmaması yönündeki iddialarını yalanladı. Zelenski, “Biz kendi ürettiğimiz uzun menzilli silahları kullanıyoruz. Son dönemde ABD ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” dedi.

ABD UYARILARININ İLGİSİ

Ukrayna lideri, geçmişte ABD’den bu konuda bazı uyarılar aldıklarını, özellikle Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarından sonra bu konuların gündeme geldiğini hatırlattı. Ancak Zelenski, “Artık böyle bir konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı. Wall Street Journal ise 23 Ağustos’ta yayımladığı haberde, Pentagon’un aylardır Ukrayna’nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarına karşı kullanmasına engel olduğunu dile getirmişti.