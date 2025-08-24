Dünya

Zelenski: Rusya’ya Karşı Kendi Silahlarımızı Kullanıyoruz

zelenski-rusya-ya-karsi-kendi-silahlarimizi-kullaniyoruz

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ’DEN AÇIKLAMA

Kanada Başbakanı Mark Carney ile basın toplantısında bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik ATACMS füzelerinin Rusya’ya karşı kullanılmaması yönündeki iddialarını yalanladı. Zelenski, “Biz kendi ürettiğimiz uzun menzilli silahları kullanıyoruz. Son dönemde ABD ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” dedi.

ABD UYARILARININ İLGİSİ

Ukrayna lideri, geçmişte ABD’den bu konuda bazı uyarılar aldıklarını, özellikle Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarından sonra bu konuların gündeme geldiğini hatırlattı. Ancak Zelenski, “Artık böyle bir konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı. Wall Street Journal ise 23 Ağustos’ta yayımladığı haberde, Pentagon’un aylardır Ukrayna’nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarına karşı kullanmasına engel olduğunu dile getirmişti.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

Kırmızı et fiyatları, çeşitli faktörlerin etkisiyle artmaya devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanmalar tüketici üzerindeki baskıyı artırıyor.
Gündem

Kabine, Ahlat’ta toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı, yarın Bitlis'te düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl olduğu gibi Ahlat'ta bir araya gelecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.