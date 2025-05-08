Zelenski, Sokağa Çıktı, Mesaj Yayımladı!

ZELENSKİ’DEN MESAJ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgisinin 80’inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla Kiev sokaklarında yürüyerek bir video mesaj paylaştı. Zelenski, bu günü Nazizm’e karşı kazanılan bir zafer olarak nitelendirirken, İkinci Dünya Savaşı süresince 8 milyondan fazla Ukraynalının yaşamını yitirdiğini ifade etti. Ayrıca, Rusya’nın yaklaşık 3 yıl önce Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın hatırlatmasıyla, “Ne yazık ki 3 yıl önce aynı durum tekrar yaşandı. O dönemde olduğu gibi Kiev’de yine hava saldırı sirenleri çalıyor ve kötülük topraklarımıza yeniden çökmüş durumda” açıklamasında bulundu.

MÜCADELE AZMİ

Zelenski, Ukrayna halkının her şeye rağmen ülkede yaşamaya devam ettiğini vurguladı ve barış için verdikleri mücadelenin sürdüğünü belirtti. “Her birimiz huzurun sağlanmasını, barışın galip gelmesini istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz” sözlerini aktardı. Zelenski, bu mücadele için gereken şeylerin farkında olduklarını söyleyerek, “Ya Rusya köklü bir değişim yaşayacak ya da dünya bu durumla yüzleşmek zorunda kalacak” dedi.

KÖTÜLÜĞE KARŞI MÜCADELE

Zelenski, 80 yıl önce olduğu gibi günümüzde de dünyadaki “kötülüğe” karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. “Dünya, Rusya’nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak” dedi. Mesajında, “Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Hayat her zaman geri döner” şeklinde değerlendirmede bulundu.