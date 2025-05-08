Zelenski, Sokakta Mesaj Yayımladı!

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ’DEN ANLAMLI MESAJ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın mağlup edilmesinin 80’inci yıl dönümü dolayısıyla Kiev’de yürüyerek görüntülü bir mesaj paylaştı. Bugünün, Nazizm’e karşı zafer günü olarak kutlandığını belirten Zelenski, İkinci Dünya Savaşı sırasında 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini dile getirdi. Yaklaşık üç yıl önce Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş başlattığını hatırlatan Zelenski, “Maalesef üç yıl önce aynı şey tekrar yaşandı. Tıpkı o zaman olduğu gibi Kiev semalarında yeniden hava saldırısı sirenleri çaldı ve kötülük bir kez daha topraklarımıza çöktü” dedi.

SAVAŞA RAĞMEN MÜCADELE SÜRÜYOR

Savaşın gölgesinde Ukrayna halkının yaşamaya devam ettiğini ve barış için mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Zelenski, “Her birimiz huzurun sağlanmasını, barışın galip gelmesini istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz” diye konuştu. Zelenski, bu mücadele için gerekli olanı bildiklerini belirterek, “Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak” ifadesini kullandı.

KÖTÜLÜĞE KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI

Zelenski, 80 yıl önce olduğu gibi dünyanın bugün de “kötülüğe” karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi. “Dünya, Rusya’nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak” şeklinde konuşan Zelenski, mesajında “Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Yaşam, her zaman geri döner” değerlendirmesinde bulundu.