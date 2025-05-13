Zelenski, Trump’ı İstanbul’a Davet Etti

Ukrayna-Rusya Savaşında Dönüm Noktası

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla ilgili önemli görüşmeler yapılmak üzereyken, dünya genelinin dikkati İstanbul’a yoğunlaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, bu zirvede yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı. Ukraynalı bir danışman, Zelenski’nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle hiçbir görüşme yapmayacağını belirtmiş durumda.

KREMLİN’DEN İLK DEĞERLENDİRME

Kremlin, İstanbul’daki görüşmelere yönelik ilk açıklamalarını yaparak Rus heyetinin hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu. Açıklamada, Türkiye’deki görüşmelerde Rusya’yı kimin temsil edeceğinin Putin’in uygun görmesiyle ilan edileceği ifade edildi. Zelenski’nin, “Türkiye’de sadece Putin’le görüşeceğim” şeklindeki açıklaması ise yorumlanmadı.

Ukrayna tarafı da Kremlin’in açıklamasından sonra Rusya’nın niyetini değerlendirdi. Yapılan açıklamada, “Putin’in İstanbul’a gelmemesi, Rusya’nın savaşı bitirmek istemediğinin nihai işareti olacaktır.” denildi.

ABD’DEN TEMSİLCİLER ZİRVEDE

Konuya dair bilgi veren üç kaynak, ABD’nin eski Başkanı Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Keith Kellogg’un, Rusya ile Ukrayna arasında Perşembe günü yapılacak müzakerelere katılmak üzere İstanbul’a geleceğini belirtti.

ZELENSKİ: TRUMP’I DAVET ETTİM

Ukrayna lideri Zelenski, ABD Başkanı Trump’ı İstanbul’daki müzakerelere katılmaya davet ettiğini ancak bu konuda henüz bir yanıt almadığını ifade etti. Zelenski, Trump’ın barış görüşmelerindeki varlığının Putin üzerinde etkili olacağını, “Görüşme başarısız olursa bu, Rusya’nın diplomasiye hazır olmadığını gösterecektir.” şeklinde vurguladı.

ÖNCE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Zelenski, perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya geleceğini ve Putin’in görüşmelere katılması halinde İstanbul’a geçiş yapacağını duyurdu.

ZELENSKİ İSTANBUL’DA HAZIR OLACAK

Ukrayna lideri, savaşı sona erdirmek amacıyla Putin ile İstanbul’da bir araya gelmeye hazır olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da programının uygun olması halinde görüşmelere katılacağını belirtti. Rusya’nın zirveye katılıp katılmayacağı ve katılım düzeyi henüz kesinleşmemiş durumda.