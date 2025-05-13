Zelenski, Trump’ı İstanbul’a Davet Etti

Ukrayna-Rusya savaşının seyrini değiştirmesi beklenen görüşmelerin yaklaşmasıyla birlikte, dünyanın dikkatleri İstanbul’a odaklanmış durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bu zirvede sadece Rus lider Vladimir Putin ile bir araya geleceği belirtildi. Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Zelenski’nin Rus heyetindeki diğer üyelerle görüşmeyeceğini aktardı.

KREMLİN’DEN GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİREN AÇIKLAMA

Kremlin, İstanbul’daki görüşmelere ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Rus heyetinin görüşmelere hazırlık yaptığını ifade etti. Rusya’yı bu görüşmelerde kimin temsil edeceğine dair bilgilendirmenin Putin tarafından uygun görüldüğünde yapılacağı bildirildi. Zelenski’nin “Türkiye’de sadece Putin’le görüşeceğim” ifadesi ise herhangi bir yorum almadan geçildi.

Ukrayna tarafında yapılan bir değerlendirmede ise Kremlin’den gelen açıklamaların ardından, Putin’in İstanbul’a gelmemesinin Rusya’nın savaşı sona erdirmek istemediğine dair kesin bir işaret olacağı belirtildi.

ABD TEMSİLCİLERİ DE İLGİ KATILACAK

Konuya yakın olan üç kaynağın ilettiği bilgilere göre, Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Rusya ve Ukrayna arasında Perşembe günü planlanan görüşmelere katılmak üzere İstanbul’a gelecek.

ZELENSKİ TRUMP’I DAVET ETTİ

Ukrayna lideri Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ı doğrudan görüşmelere katılmaya davet ettiğini ancak henüz bir cevap alamadığını aktardı. Trump’ın barış müzakerelerinde bulunmasının Putin üzerinde bir itici güç yaratacağını düşünen Zelenski, “Görüşme başarısız olursa bu, Rusya’nın diplomasiye hazır olmadığını gösterecektir” ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK

Zelenski, ilk olarak Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ve Putin’in görüşmelere katılması durumunda İstanbul’a geçmeyi planladığını açıkladı. Ukraynalı lider, savaşın sona ermesine yönelik görüşmeler için Putin’le İstanbul’da buluşma konusunda hazır olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump da programının müsait olması halinde görüşmelere katılacağının sinyalini verdi. Rus tarafı ise zirveye katılımına dair henüz bir netlik kazandırmadı.