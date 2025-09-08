Zelenski, Trump’ın Putin’i memnun ettiğini söyledi

ZELENSKİ’NİN AÇIKLAMALARI

ABC News’in “This Week” programına katılan Zelenski, Trump ve Putin’in Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirdiği görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna’nın bu görüşmede yer almaması ile ilgili “üzücü” hissettiğini belirterek, “Bence Başkan Trump Putin’e istediğini verdi” dedi.

PUTİN’İN TUTUMU

Zelenski, Putin’in kendisiyle görüşmek istemediğinin altını çizerken, Trump ile görüşmeye önemli bir anlam yüklediğini dile getirdi. Zelenski, “Putin, orada olduğuna dair video ve görüntüleri herkese göstermeyi çok istiyor” açıklamasını yaptı. Ayrıca, “Putin, Trump ile görüşmeyi çok istiyordu ve bunu elde etti. Ve bu çok üzücü” ifadelerini kullandı.

TOPLANTININ DETAYLARI

Trump ile Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. ABD lideri, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını aktardı.