Dünya

Zelenski, Trump’ın Putin’i memnun ettiğini söyledi

zelenski-trump-in-putin-i-memnun-ettigini-soyledi

ZELENSKİ’NİN AÇIKLAMALARI

ABC News’in “This Week” programına katılan Zelenski, Trump ve Putin’in Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirdiği görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna’nın bu görüşmede yer almaması ile ilgili “üzücü” hissettiğini belirterek, “Bence Başkan Trump Putin’e istediğini verdi” dedi.

PUTİN’İN TUTUMU

Zelenski, Putin’in kendisiyle görüşmek istemediğinin altını çizerken, Trump ile görüşmeye önemli bir anlam yüklediğini dile getirdi. Zelenski, “Putin, orada olduğuna dair video ve görüntüleri herkese göstermeyi çok istiyor” açıklamasını yaptı. Ayrıca, “Putin, Trump ile görüşmeyi çok istiyordu ve bunu elde etti. Ve bu çok üzücü” ifadelerini kullandı.

TOPLANTININ DETAYLARI

Trump ile Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. ABD lideri, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını aktardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel, Yerlikaya’dan Çekilmesini İstedi

CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'nın polis tarafından abluka altına alınmasına karşı çıkarak, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya evlerine yapılan bu müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Gündem

Gürsel Tekin: “Baba Ocağının Kapısı Açık Olur”

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, eski il binasına gideceğini duyurarak partililerle buluşmayı hedefliyor. "Kapı evladına açık" mesajını verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.