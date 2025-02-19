Zelenski: Trump, Putin’in Kirliliğinde Yaşıyor

ZELENSKİ’DEN TRUMP’A İTHAM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’yi Vladimir Putin’in siyasi izolasyondan kurtulmasına destek vermekle suçluyor. Zelenski, Donald Trump’ın Moskova’nın oluşturduğu bir “bilgi kirliliği dünyasında” yaşadığını ifade etti. Trump’ın ABD’nin Ukrayna’ya 500 milyar dolar gönderdiği yönündeki açıklamasını yalanlayan Zelenski, Kiev’in bu borcu maden arama anlaşmalarıyla ödemesi gerektiği fikrini ise ciddiye alınamayacak bir öneri olarak değerlendirdi. Zelenski, “Hepimiz zafer istiyoruz. Trump’ın kazanmasını, Ukrayna’nın kazanmasını, hepimizin başarılı olmasını istiyoruz ama burada hiçbir şey net değil. Ben Ukrayna’yı koruyorum. Ülkemizi satamam” dedi.

HALKLA TEMAS ETMESİ GEREKEN TRUMP

ABD’nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg’un Kiev’de görüşmelere başlamaya hazırlandığı bir dönemde, Zelenski Trump’ın temsilcisinin bombalanmış şehirleri ziyaret etmesi ve yerel halkın savaşa dair düşüncelerini dinlemesi gerektiğini söyledi. Zelenski, “Gidip insanlarla konuşmalı. Halk kendi başkanına mı güveniyor, yoksa Putin’e mi? Trump hakkındaki son açıklamalarından sonra insanlar ne düşünüyor, bunu da sormalı” diye belirtti. Kellogg’un Kiev’in yıkım yaşayan bölgelerini ziyaret etmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, “Başkentimizin yüzde 20 ila 30’u yok edildi. Bunu kendi gözleriyle görmesi önemli” diye ekledi. Ayrıca, “Sonra ben de onunla cephe hattına gitmeye hazırım. Oraya gidelim, askerlerle konuşsun” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Zelenski, Rusya’nın savaşın “asıl suçlusu” olduğunu ve dünya liderlerinin Moskova’nın sorumluluğunu göz ardı etmemeleri gerektiğini vurguladı. Öte yandan Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği bir basın toplantısında, Ukrayna’nın Riyad’daki ABD-Rusya görüşmelerine davet edilmediği yönündeki eleştirileri reddetti. Trump, “Bu savaşı bitirebilecek gücüm olduğuna inanıyorum ve şu an işler gayet iyi gidiyor. Ama bugün duydum ki ‘Bizi davet etmediler’ demişler. Üç yıldır oradasınız” dedi ve “bu savaşı bitirmeliydiniz. Hatta başlamasına izin vermemeliydiniz. Anlaşma yapabilirdiniz. Ben Ukrayna için bir anlaşma yapabilirdim” şeklinde ekledi. Ayrıca, Trump Riyad’daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından bir barış anlaşmasına varılabileceğine dair umut dolu olduğunu belirtti. “Görüşmeler çok iyi geçti” diyen Trump, “Rusya bir şeyler yapmak istiyor. Bu vahşi barbarlığı durdurmak istiyorlar” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu açıklamaları, Rus güçlerinin Ukrayna’nın Odessa kentini gece boyunca yoğun hava saldırılarıyla hedef almasından hemen sonra geldi. Saldırılar sırasında bir çocuk kliniği ve anaokulu vuruldu ve kentin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.