Zelenski: Türkiye Güvenlik Garantileri İstiyor

UKRAYNA GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin bir bileşeni olmayı ve deniz güvenliğinden sorumluluk almayı istediğini dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kiev ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin, NATO’nun 5. maddesi gibi, bir üyeye yönelik saldırının tüm üyeler için bir saldırı sayılması gerektiğini ifade etti. Rutte, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO’nun desteğiyle Ukrayna ordusunun güçlendirileceğini ve ardından güvenlik garantilerinin verileceğini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA BARİŞ GÖRÜŞMELERİ

Son günlerde, Donald Trump’ın önderlik ettiği diplomatik temasların ilk durağı Alaska oldu. Trump, burada Rusya lideri Putin ile savaşın gidişatı hakkında görüştükten sonra Beyaz Saray’da Zelenski’yi ağırladı. Trump, daha sonra Avrupa’daki liderlerle Ukrayna’nın güvenliğini tartıştı. Rusya cephesi, Avrupa ülkelerinin bölgeye asker göndermesine kesin bir şekilde karşı çıkıyor. Moskova, bu durumu bölgenin NATO’ya teslim edilmesi olarak değerlendiriyor. Uluslararası medya, bu durumu “Light-NATO” şeklinde yorumluyor. Avrupa ülkeleri ise bu duruma şu an için sıcak bakmıyor. Brüksel yönetimi, Romanya’daki NATO üssüne F-35 uçaklarının konuşlandırılmasını talep ediyor.

TOPRAK DEĞİŞİMİ ÖNERİSİ

Reuters’in haberine göre, Putin, Ukrayna’nın Donbas’taki işgal altındaki bölgelerden feragat etmesini talep etti. Bu talebin karşılığı olarak Rusya’nın Kharkiv, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerinden bazı yerleri iade edebileceğini öne sürdü. Yani barışın sağlanması için “Donbas Rusya’ya, bazı diğer bölgeler Ukrayna’ya” biçiminde bir toprak değişimi önerisi gündemde. Zelenski yönetimi bu teklife kesin bir karşı duruş sergiledi. Ukrayna Anayasası, toprak devrini mümkün kılmıyor. Zelenski, “Ukrayna toprağı pazarlık konusu yapılamaz” diyerek toprak takası önerisini reddetse de, ABD Başkanı Trump daha önce Zelenski’nin fedakarlık yapabileceğine ilişkin hatırlatmalarda bulundu.