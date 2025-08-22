Zelenski: Türkiye, Güvenlik Garantisi İstiyor

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ’DEN GÜVENLİK GARANTİLERİ AÇIKLAMASI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri çerçevesinde yer almak ve deniz güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmek istediğini ifade ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kiev ziyareti sırasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin, NATO’nun 5. maddesi gibi olması gerektiğini dile getirdi. Bu madde, bir üye ülkeye yönelik saldırının bütün üyelere yapılmış sayılacağını belirtiyor. Rutte ise ABD ve NATO’nun destekleriyle Ukrayna ordusunun güçlendirileceğini ve ardından güvenlik garantilerinin verileceğini belirtti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TRUMP’IN TEMASLARI

Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri, son dönemde Donald Trump’ın öncülüğünde gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Alaska’da Rusya lideri Putin ile görüşen Trump, ardından Beyaz Saray’da Zelenski’yi kabul etti. Daha sonra ABD Başkanı Trump, Avrupa liderleriyle Kiev’in güvenliği konusunu masaya yatırdı. Rusya, Avrupa ülkelerinin bölgeye asker göndermesine kesin olarak karşı çıkıyor. Moskova, bu hamlenin bölgenin NATO’ya teslim edilmesi olarak yorumlanabileceğini belirtiyor. Uluslararası medya kuruluşları ise bunu ‘Light-NATO’ kapsamına alıyor. Avrupa’nın da bu duruma sıcak bakmadığı görülüyor. Brüksel kanadı ise Romanya’daki NATO üssüne F-35 jetlerinin konuşlandırılmasını talep ediyor.

Reuters’ın aktardığına göre, Putin, Ukrayna’nın Donbas’taki işgal altındaki bölgelerden vazgeçmesini bekliyor. Bu şartla, Rusya’nın Kharkiv, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerinden bazı yerleri iade edebileceği iddia ediliyor. Yani savaşın sona ermesi için “Donbas Rusya’ya, bazı diğer bölgeler Ukrayna’ya” şeklinde bir toprak değişimi önerisi gündeme geldi. Ancak Zelenski yönetimi bu teklife kesinlikle karşı çıkıyor. Ukrayna Anayasası’na göre toprak devri mümkün görünmüyor. Zelenski, “Ukrayna toprağı pazarlık konusu yapılamaz” diyerek toprak takası olasılığını reddediyor. Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Zelenski’ye geçmişte verdiği bir mesajda, fedakarlık yapması gerektiğini hatırlatmıştı.