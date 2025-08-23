Zelenski: Türkiye, Güvenlik Garantisi İstiyor

UKRAYNA GÜVENLİK GARANTİLERİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin bir parçası olmak ve deniz güvenliğinin sorumluluğunu almak istediğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kiev ziyareti sırasında gerçekleşen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin, NATO’nun 5. maddesi gibi, bir üye üzerindeki saldırının tüm üyeleri ilgilendirecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgusunu yaptı. Rutte, öncelikle ABD ve NATO’nun desteğiyle Ukrayna ordusunu güçlendireceklerini, ardından güvenlik garantilerinin verileceğini ifade etti.

BARİŞ GÖRÜŞMELERİ VE ABD’NİN ROLÜ

Son haftalarda Donald Trump’ın öncülüğünde gerçekleşen temasların ilk durağı Alaska oldu. Burada, Trump Rusya lideri Putin ile savaşın seyrine dair görüştükten sonra, Beyaz Saray’da Zelenski’yi ağırladı. ABD Başkanı Trump, ardından Avrupalı liderlerle Kiev’in güvenliğini masaya yatırdı. Rusya ise Avrupa ülkelerinin bölgeye asker göndermesine kesin bir şekilde karşı çıkıyor ve bu durumu bölgenin NATO’ya teslimi olarak değerlendiriyor. Uluslararası medya kuruluşları, bu hamleyi ‘Light-NATO’ olarak tanımlıyor. Avrupa ülkeleri de duruma olumlu bakmıyor; Brüksel, Romanya’daki NATO üssüne F-35 uçaklarının konuşlandırılmasını talep ediyor.

TOKATTAŞMA VE ZELENSKİ’NİN TUTUMU

Reuters’ın haberine göre, Putin, Ukrayna’dan Donbas’taki işgal altındaki bölgeleri bırakmasını istedi. Bunun karşılığında Rusya, Kharkiv, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerinden bazı yerleri iade edebileceğini öne sürdü. Böylece savaşın sona ermesi için “Donbas Rusya’ya, bazı diğer bölgeler Ukrayna’ya” biçiminde bir toprak değişimi gündemde. Ancak Zelenski yönetimi bu öneriyi kesin olarak reddetti. Ukrayna Anayasası, toprak devrini mümkün kılmıyor. Zelenski, “Ukrayna toprağı pazarlık konusu olamaz” şeklinde konuşarak toprak takası olasılığını yalanlasa da, ABD Başkanı Trump daha önceki açıklamalarında Zelenski’nin fedakarlık göstermesi gerektiğini hatırlatmıştı.