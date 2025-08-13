Zelenski, Ukrayna’sız görüşme imkansızdır

ZELENSKİ’NİN KONUŞMASI VE SAVAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Zelenski, Kiev’de gerçekleştirilen “Gençler Burada” foruma katılarak, Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri paylaştı. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da savaşı sona erdirmek üzerine yapacağı görüşmeye dikkat çeken Zelenski, savaşın merkezinin Ukrayna olduğunu vurguladı. Bu tür bir görüşmenin başarıya ulaşması için Ukrayna’nın mutlak suretle masada olması gerektiğini belirtti. “Ama Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek” ifadelerini kullanan Zelenski, görüşmelerin sonuçsuz kalacağına işaret etti.

MÜZAKERELERİN ÖNEMİ

Müzakerelerin lider düzeyinde yapılması gerektiğine vurgu yapan Zelenski, Trump ve Putin ile bir araya gelme isteğini ifade etti. Böyle bir buluşmanın, savaşın sona ermesi için potansiyel bir çözüm sunabileceğini düşündüğünü aktardı. Ukrayna’nın yokluğunun bu görüşmelerde büyük bir engel oluşturan bir faktör olduğunu savunuyor.

Zelenski, Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde ülke sınırlarından geçişleriyle ilgili yeni bir düzenleme önerdi. “Şu anda sınır kapılarında 18 yaş sınırı var. Bu sınırın 22’ye çıkarılmasını öneriyorum. Böylece geçişlerde herhangi bir kısıtlama olmayacak” şeklinde değerlendirmede bulundu. Böylece, Ukrayna vatandaşlarının ülke dışına çıkışında daha esnek bir yaklaşım sergilemek istediğini bildirdi.