Zelenskiy’den Trump’a Yanıt: Dezenformasyon Eleştirisi

ZELENSKİY’DEN GÜÇLÜ DESTEK VURGUSU

Kiev’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Ukrayna halkının kendisine olan desteğinin hâlâ sağlam olduğunu ve son anketlere göre yüzde 58’in kendisine güvendiğini belirtti. Ayrıca, Trump’ın dile getirdiği yüzde 4’lük onay oranını Rusya kaynaklı dezenformasyonun bir ürünü olarak nitelendirdi. Zelenskiy, Trump’ın yanıltıcı bilgilerle yönlendirildiğini öne sürüp, Macaristan ve Slovakya’daki bazı temsilcilerin de bu dezenformasyon sürecine dahil olduğunu savundu.

TRUMP’IN YARDIM İDDİALARINA CEVAP

Trump’ın yönetimi sırasında Ukrayna’ya en fazla yardımın ABD’den geldiği yönündeki iddialarına da karşı çıkan Zelenskiy, “Gerçekte en fazla yardım başka bir yerden geldi” diyerek, Trump ekibinin doğru verilere ulaşmasını temenni ettiğini ifade etti. Zelenskiy, Rusya’nın küresel izolasyondan çıkma çabalarını ve uluslararası kamuoyunda kendisini mağdur gösterme çabalarını da dile getirdi. Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen ABD-Rusya görüşmelerinde, Ukrayna işgalinin ‘çatışma’ olarak tanımlanmasına tepki göstererek, “Bu savaş, Putin’in Ukrayna’ya karşı yürüttüğü bir savaştır, bir çatışma değil” dedi.

ABD POLİTİKALARINA ELEŞTİRİLER

Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik politikalarını eleştirirken, “ABD, Rusya’nın uluslararası izolasyondan çıkmasına yardımcı oluyor. Moskova bu durumdan memnun” ifadelerini kullandı. Trump’ın, ABD’nin Ukrayna’ya 500 milyar dolar yardımda bulunduğu iddiasını yalanlayan Zelenskiy, “Bu ciddi bir konuşma bile değildi. Ancak güvenlik garantilerinin olduğu ciddi anlaşmalar üzerinde çalışmaya hazırım” dedi. Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki duruşunu yineleyen Zelenskiy, “Bu yıl net güvenlik garantileri istiyoruz. Savaşın 2025’te sona ermesini istiyoruz” diyerek, NATO’nun Ukrayna için en güçlü güvenlik güvencesi olduğunu vurguladı.

SİLAH DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

ABD’nin Ukrayna’ya silah desteği konusunda bazı engeller çıkardığını dile getiren Zelenskiy, “ABD askerlerine ihtiyacımız yok ama hava savunma sistemlerine ve silah üretimi için lisanslara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, savaşın ilk dönemine kıyasla Ukrayna’nın daha güçlü bir konumda olduğunu savunarak, “Rusya’nın savaşta suçlu taraf olduğu gerçeğini kimse örtbas edemez. Onları aklayamazsınız” dedi.

ULUSLARARASI DESTEK ARAYIŞI

Ayrıca, ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg’a çağrıda bulunarak, “Ukrayna halkıyla konuşun, Trump hakkındaki düşüncelerini doğrudan kendilerinden duyun” dedi. Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna ordusunun finansmanı konusundaki görüşmelere değinen Zelenskiy, “AB bu konuda hazır ama farklı seçenekler de değerlendiriliyor. ABD’den de silah almaya hazırız” diyerek uluslararası destek arayışlarının sürdüğünü aktardı. Zelenskiy’nin bu açıklamaları, ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilime işaret ediyor. Trump’ın başkanlık yarışında yeniden öne çıkması, Ukrayna politikalarının ABD’nin iç siyasetinde önemli tartışma konuları haline gelmesine yol açıyor. Zelenskiy’nin ABD’ye yönelik eleştirileri, ABD’nin Ukrayna’ya desteğinin gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaratıyor.