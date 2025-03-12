Zelensky: ABD’nin Sert Adımlarına Güveniyoruz

GÖRÜŞMELERİN ÜZERİNDEN GEÇEN GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında Beyaz Saray’da yaşanan gerilimden sonra önemli gelişmeler devam ediyor. Son olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile ateşkese dair ABD ile yapılan görüşmelere Suudi Arabistan’da değindi.

RUSYA’NIN ATEŞKESİ REDDETME İHTİMALİ

Zelenskiy, Rusya’nın ateşkesi reddetmesi durumunda, ABD’nin Rusya’ya karşı sert önlemler almasının beklendiğini belirterek, “Rusya ateşkesi reddederse ABD’nin güçlü adımlar atacağına güveniyoruz. Henüz detayları bilmiyorum, ancak yaptırımlar ve Ukrayna’nın güçlendirilmesinden bahsediyoruz” diye konuştu. Suudi Arabistan’daki görüşmelerde tüm kritik konuların ele alındığını söyleyen Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’nın savaşı sonlandırmaya yönelik hızlı adımlar atmaya hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.

AVRUPALI ORTAKLARDAN DESTEK

Görüşmenin “son derece yapıcı” geçtiğini vurgulayan Zelenskiy, Avrupalı ortaklarının da savaşın sona ermesi için attıkları adımları desteklediklerini belirtti. “Top artık Rusya’nın sahasında” dedi. Bu bağlamda, Rusya’ya karşı yaptırımlar ya da diğer baskı araçlarının, ABD’nin Rusya ile yapacağı diyaloga bağlı olacağını ifade etti. Doğru anladığını belirtirken, “Bu adımlar ‘güç yoluyla barış’ anlamına gelecek” diye ekledi.

KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ

Zelenskiy, Ukrayna’nın işgal altında bulunan topraklarını asla Rus toprağı olarak tanımayacağını vurgulayarak, “Rusya tarafından işgal edilen hiçbir bölgeyi tanımayacağız. Bu bir gerçek. Halkımız bunun için savaştı, kahramanlarımız canlarını verdi. Pek çok kişi yaralandı, pek çok şeye katlanıldı. Bu nedenle hiç kimse bunu unutmayacaktır. Bunlar bizim temel kırmızı çizgilerimizdir” dedi.