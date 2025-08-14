Zelensky: Acil Ateşkes Umudundayız

UKRAYNA’DA ATEŞKES SAĞLAMAK ÖNCELİĞİMİZ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. Zelensky, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için son günlerde değişik ülke liderleriyle yoğun telefon görüşmeleri yaptığını aktardı. Ukrayna’da barış sağlama çalışmalarını vurgulayan Zelensky, ateşkesin şu an öncelikli konu olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, Zelensky, Rusya’nın savaşı sona erdirmek için herhangi bir hazırlık içinde olmadığını savundu.

PUTİN’İN AMAÇLARI AÇIK

Zelensky, Rusların hedefinin tüm Ukrayna’yı işgal etmek olduğunu belirterek, “Meslektaşlarıma, ABD Başkanı ve Avrupalı dostlarımıza (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in kesinlikle barış istemediğini söyledim. Ülkemizin işgal edilmesini istiyor ve hepimiz bunu gerçekten görüyoruz. Putin kimseyi kandıramayacak. Barış için daha fazla baskıya ihtiyacımız var” dedi. Ayrıca, toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini ve bu noktayı görüşmeler sırasında da dile getirdiğini kaydetti.

ALASKA ZİRVESİ’NDEN BEKLENTİLER

Zelensky, Trump ve Putin arasında Alaska’da 15 Ağustos’ta gerçekleşecek zirveye değinerek, “Alaska zirvesinin sonuç vermesi gerekiyor” açıklamasında bulundu. Savaşın sonlanması için liderler düzeyinde bir toplantının yapılması gerektiğini belirten Zelensky, “İlkelerimiz ve toprak bütünlüğümüzle ilgili temel meseleler nihayetinde liderler düzeyinde kararlaştırılıyor. Ukrayna olmadan bu sorun çözülemez” ifadelerini kullandı. Zelensky, çevrim içindeki toplantıda Alaska’da yapılacak Trump-Putin görüşmesini değerlendirerek, “Görüşmenin ana konusu ateşkes, acil bir ateşkes olmasını umuyoruz” diye ekledi. Ayrıca, Ukrayna ile ilgili meselenin Kiev temsilcilerinin katılımıyla yapılacak görüşmelerde ele alınması gerektiğini vurguladı ve Alaska zirvesinden sonra Ukrayna’nın da yer alacağı toplantıların olacağını bildirdi.