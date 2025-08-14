Zelensky: Acil Ateşkes Umut Ediyoruz

UKRAYNA’DA ATEŞKES AMACI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin’de gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Zelensky, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için farklı ülkelerin liderleri ile son günlerde yoğun telefon görüşmeleri yaptığını belirtti. Barışın sağlanması için çaba gösterdiklerini söyleyen Zelensky, “ateşkes sağlanmasının şimdilik öncelikli konu” olduğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya’nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir hazırlık içerisinde olmadığını savundu.

PUTİN’İN BARIS İSTEYİP İSTEMEDİĞİ

Zelensky, Rusların amacının tüm Ukrayna’yı işgal etmek olduğunu vurgulayarak, “Meslektaşlarıma, ABD Başkanı ve Avrupalı dostlarımıza (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in kesinlikle barış istemediğini söyledim. Ülkemizin işgal edilmesini istiyor ve hepimiz bunu gerçekten görüyoruz. Putin kimseyi kandıramayacak” dedi. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceklerini yineleyerek, bu tutumunu görüşmelerde de ifade ettiğini aktardı.

ALASKA ZİRVESİNDEN BEKLENTİ

Zelensky, 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleşecek Trump ve Putin zirvesine de değindi. Savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde bir toplantının şart olduğunu kaydeden Zelensky, “Ukrayna olmadan bu sorun çözülemez ve bu arada herkes bunu destekliyor” diye konuştu. Çevrim içi toplantıda, Alaska zirvesinin sonuç vermesi gerektiğinin altını çizen Zelensky, ateşkes konusunda acil bir çözüm umduklarını belirtti. Ukrayna ile ilgili meselelerin Kiev temsilcilerinin katılımıyla konuşulması gerektiğini vurgularken, Alaska zirvesinden sonra yapılacak toplantılarda da Ukrayna’nın yer alacağını ifade etti.