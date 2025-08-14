Zelensky: Acil Ateşkes Üzerine Umut Var

ZELENSKY İLE MERZ ORTAK BASIN TOPLANTISINDA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi verdi. Zelensky, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için farklı ülkelerin liderleriyle yoğun telefon görüşmeleri yaptığını belirtti. Barış sağlamak için çaba içinde olduklarını ifade ederken, “Ateşkes sağlanması şimdilik öncelikli konu” dedi. Ayrıca, Rusya’nın savaşı sona erdirmeye yönelik herhangi bir hazırlık yapmadığını vurguladı. Zelensky, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa liderlerinin katılımıyla çevrim içi bir toplantı yapıldığını, bu toplantıda cephedeki gelişmelerin ele alındığını kaydetti.

Zelensky, Rusların amacının tüm Ukrayna’yı işgal etmek olduğunu belirtti. Alınan notlara göre, “Meslektaşlarıma, ABD Başkanı ve Avrupalı dostlarımıza Putin’in kesinlikle barış istemediğini söyledim” ifadesini kullandı. “Ülkemizin işgal edilmesini istiyor ve hepimiz bunu gerçekten görüyoruz. Putin kimseyi kandıramayacak. Barış için daha fazla baskıya ihtiyacımız var,” dedi. Bunun yanı sıra, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünde taviz vermeyeceklerini, bu konuyu görüşmeler sırasında da dile getirdiğini aktardı. Trump ve Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleşecek zirvesine de değindi ve “Benim tutumum değişmedi, çünkü bunun bir temeli var, bu Ukrayna anayasasıdır,” şeklinde konuştu.

ATEŞKES İÇİN UMUTLAR

Zelensky, Alaska zirvesinin sonuç vermesi gerektiğini ifade etti. Savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde bir toplantının yapılmasının şart olduğunu belirtti. “Her halükarda, ilkelerimiz ve toprak bütünlüğümüzle ilgili temel meseleler nihayetinde liderler düzeyinde kararlaştırılıyor. Ukrayna olmadan bu sorun çözülemez ve bu arada herkes bunu destekliyor,” dedi. Zelensky, çevrim içi toplantıda Alaska’da yapılacak Trump-Putin görüşmesini değerlendirirken, “Görüşmenin ana konusunun ateşkes, acil bir ateşkes olmasını umuyoruz,” şeklindeki ifadesini paylaştı. Ayrıca, Ukrayna ile ilgili meselelerin, Kiev temsilcilerinin katılımıyla yapılacak görüşmelerde konuşulması gerektiğini vurguladı. Zelensky, Alaska zirvesinden sonra yapılan toplantılarda da Ukrayna’nın yer alacağını belirtti.