Zelensky: Ateşkes İçin Adımlar Atmalıyız

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN TÜRKİYE’DE BİR ARAYA GELDİLER

Dünya, Türkiye’deki barış çabalarına odaklanmış durumda. Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Zelensky, çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

BARIŞ MÜZAKERELERİ İÇİN HEYET GÖNDERMENİN GEREKEN BİR KONUSU

Zelensky, “ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygımızdan ötürü, İstanbul’daki barış müzakerelerine heyet yollamaya karar verdik. Rusya tarafı ciddiyetsiz tavrını sürdürüyor. Ateşkesten yana değiller” diye belirtti. Müzakerelerin zorluğuna dikkat çeken Zelensky, Rusya ile format belirleme hakkında konuşmanın güç olduğuna vurgu yaptı.

ERDOĞAN’A ŞÜKRANLARINI SUNDU

Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğunu yineleyen Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Kırım Ukrayna’nındır” ifadesi nedeniyle minnettar olduğunu dile getirdi. Toprak bütünlüğünü korumanın ve krizleri çözmenin yollarını bulmaya hazır olduklarını söyledi.

RUSYA’NI SAVAŞI SONLANDIRMA İSTEĞİ YETERSİZ

Zelensky, “Hepimiz adil bir barış istiyoruz ve Ukrayna’nın güvenliği BM’ye uygun olmalı” dedi. Rusya’nın bu konuda yeterli adımlar atmadığını belirten Zelensky, siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki baskının artması gerektiğini ifade etti.

MÜZAKEREYE HAZIRIZ

Savaşın sona ermesi açısından Ruslarla müzakerelerin zor olduğunu vurgulayan Zelensky, Kremlin lideri müzakereye hazırsa her türlü görüşmeye açık olduklarını belirtti. “Buradayız bekliyoruz,” diyerek yasaklara rağmen işbirliğine zemin hazırlamak istediklerini söyledi.

ABD İLE İLETİŞİM DEVAM EDİYOR

Zelensky, “ABD Başkanı Trump ile iletişimde misiniz?” sorusuna, “Ekiplerimiz görüşmelere devam ediyor” yanıtını verdi. Trump’ın liderlerle toplanması durumunda gelebileceğine dair olumlu bir perspektif sundu.

DİPLOMASİYLE ÇÖZÜM ÖNEMLİ

Savaşın yalnızca silahlarla çözülemeyeceğini ifade eden Zelensky, barışın sağlanmasının gerekliliğini yineledi. “Barışı istemeyen tarafa baskı yaparak çözebiliriz,” dedi. Ukrayna’nın ateşkesi kabul ettiğini belirtti.

BARIŞIN SAĞLANMASI BİRİNCİL HEDEF

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme detaylarına değinen Zelensky, güvenlik ve tahıl koridoru meselelerini konuştuklarını belirtti. Barışın sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin saatiyle ilgili olarak, “Bu bir saygısızlık,” diyen Zelensky, Müslümanların görüşmeye hazır olduklarını da ifade etti. Zelensky, “Herkes şu an Rusya’nın bir adım atmasını bekliyor,” sözleriyle durumu özetledi.