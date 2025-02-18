Zelensky’den Türkiye’ye Teşekkür Mesajı

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKY’DEN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ankara’daki görüşmelerine dair olarak X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türkiye ile olan sağlam ilişkilerine ve savaş sürecinde elde edilen desteğe büyük önem atfettiklerini ifade etti.

GÖSTERİLEN MİSAFİRPERVERLİK İÇİN TEŞEKKÜR

Zelensky, ziyaret sırasında sunulan sıcak karşılama ve yapıcı görüşmeler için teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin içeriği hakkında bilgiler verdi. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik küresel süreçleri ve Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin sağlanmasına dair önemli konuları kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

DESTEK VE KARARLI DURUŞA MİNNETTARLIK

İki liderin ayrıca ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği, eğitim alanındaki ortak projeler, gıda güvenliği ve Rusya’nın elinde bulunan Ukraynalı mahkumların iadesine yönelik çalışmalar üzerinde durduğu bilgisini veren Zelensky, “Türkiye’ye, Ukrayna’ya verdiği tüm destek ve ülkemizin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik kararlı duruşu için minnettarız.” diyerek duygularını aktardı.