Zelensky: Kursk’taki Durum Oldukça Ağır

UKRAYNA’DA DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Kiev’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Rus ordusunun Kursk bölgesindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerine karşı sürdürdüğü karşı saldırıya dikkat çeken Zelensky, “Belli ki Kursk’taki durum çok ağır.” diye belirtti. Ayrıca, Ukrayna ordusunun 2024’te bu bölgeye girişinin amacının, Sumi ve Harkiv bölgeleri üzerindeki Rus saldırılarını engellemek olduğunu ifade etti. Zelensky, “Kursk harekatının amacı, Pokrovsk’tan, Harkiv yönünden ve Sumi’den (Rus) birliklerini çekmekti. Görevini yerine getirdiğini düşünüyorum.” şeklinde ekledi.

CEPHEDEKİ İYİLEŞME VE ATEŞKES TEKLİFİ

Zelensky, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönünde cephedeki durumun “iyileştiğini” vurguladı. “(Kursk Harekatı’nın) başarılı olduğuna inanıyorum. Pokrovsk yönündeki durumun artık istikrara kavuştuğunu ve (Rusların) Pokrovsk’u tekrar işgal etme fırsatı bulmasının çok zor olacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD’nin önerdiği 30 günlük ateşkesin sağlanması durumunda cephedeki durumu kontrol altına almanın mümkün olabileceğini savundu. “Bana göre, ihlallerin takibinin bu adımlarla mümkün olduğunu düşünüyorum. İlk adım uydu, ikinci adım istihbarat. Amerika ve Ukrayna’nın ortak istihbaratı.” dedi.

ABD BAŞKANI’NDAN GELEN ÇAĞRI

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin hayatlarının bağışlanmasına yönelik çağrısını olumlu bir şekilde karşıladıklarını duyurdu. Uşakov, “ABD Başkanı’nın sinyali dikkate alındı.” biçiminde konuştu. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu çağrıya olumlu yanıt verdiğine dikkat çekti. “Putin, Kiev’in silah bırakma ve teslim olma emrini vermesi durumunda, Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanacağını ve iyi muamele göreceğini garanti etti.” ifadesini kullandı. Uşakov, ABD ile olan diyaloglarının devam ettiğini belirtti.

TESLİM OLMA CAĞRISI VE SONUÇLARI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Rusya’nın Kursk’taki Ukraynalı askerlere yönelttiği teslim olma çağrısı ile insancıl bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. Medvedev, bu çağrının reddedilmesi halinde söz konusu askerlerin “yok edileceğini” belirtti. Kiev yönetiminin “vatandaşlarını kurtarmak” için bir şansa sahip olduğunu da belirterek, “Önümüzdeki saatler neyi seçtiklerini gösterecektir.” dedi. Trump’ın, Putin’den Kursk bölgesindeki çevrelenen Ukrayna askerlerinin hayatlarının bağışlanmasını istediğini aktaran Medvedev, Putin’in de bu çağrıyı anlayışla karşıladığını belirtti.