“Zelensky’nin Esir Takası Açıklaması”

Türkiye Barış Diplomasi İçin Örnek Oluyor

Türkiye, barış diplomasisi alanında tüm dünyaya örnek teşkil ediyor. 3 yılı aşkındır süren savaşı sona erdirmek için harekete geçen Türkiye, iki ülkeyi aynı yıl içerisinde üç kez bir araya getirmeyi başardı. Bu görüşmenin üçüncüsü, bugün İstanbul Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

Görüşme Süresi ve Sonuçları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleşen toplantı, yaklaşık bir saat sürdü. Toplantı sonrasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Olumsuz sonuçlanmadı” diyerek toplantıya ilişkin detay vermedi.

Esir Takası ve Açıklamalar

Görüşme ile ilgili ateşkese dair herhangi bir bilgi verilmezken, Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, görüşmenin ardından bir açıklamada bulundu. Zelensky, kaçırılan Ukraynalı çocukların listesinin kendilerine ulaştığını belirtti. “Heyetler, Türkiye aracılığıyla çeşitli belgeleri birbirine ulaştırdı. Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz” dedi.

Esir Takası İçin Anlaşma

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, İstanbul’daki görüşmelere dair esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığını doğruladı. Umerov, “İlk nokta ateşkes. İkincisi insanlarımızın, mahkumların, kaçırılan çocukların serbest bırakılması. Üçüncüsü ise liderlerin bir araya gelmesi. Biz sadece takas konusunda anlaştık” diye konuştu. Umerov, Rusya ve Ukrayna’nın, ağır hasta savaş esirleri ve 25 yaşın altındaki esirleri takas etme konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Rus Heyetinin Açıklamaları

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, esir takası ve kapsamıyla ilgili olarak, “En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek” dedi. Medinsky ayrıca, Ukrayna’ya haftaya 6 bin dondurulmuş asker cesedi teslim edeceklerini duyurdu.

Ukrayna’dan Yeni Toplantı Teklifi

Umerov, İstanbul’daki görüşmelerin ardından Ukrayna’nın 20-30 Haziran tarihleri arasında Rusya ile yeni bir toplantı yapılmasını önerdiğini belirtti. Ukrayna tarafı, Rusya’nın koşulsuz ateşkes teklifini tekrar reddettiğini, bir sonraki toplantının liderler arasında yapılması gerektiğini ifade etti.

Önceki Görüşmeler ve Anlaşmalar

16 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan önceki görüşmelerde, taraflar arasında 1000’e 1000 esir takası konusunda anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşma, 23-25 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı ve her iki taraf 1000’er savaş esirini karşılıklı olarak serbest bıraktı. Umerov, bu takası “büyük bir başarı” olarak nitelendirirken, Rusya tarafı da sonuçlardan memnun olduklarını belirtti.

Anlaşmazlık Devam Ediyor

Görüşmelerde ateşkes konusu ele alınmış olsa da, tarafların koşulları üzerinde anlaşmazlık sürüyor. Ukrayna’nın koşulsuz bir ateşkes talep etmesine karşılık, Rusya uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklanıyor. Rus heyeti, Ukrayna’nın bazı taleplerini “kabul edilemez” bulduğunu açıklarken, Ukrayna tarafı ise Moskova’nın yeni taleplerle süreci zorlaştırdığını iddia ediyor.