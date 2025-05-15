Zelensky: Rusya ile Müzakere İçin Hazırız

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKY’DEN AÇIKLAMALAR

Ukrayna’nın lideri Vladimir Zelensky, yarın İstanbul’da gerçekleşecek olan Rusya ile görüşme hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zelensky, “her türlü formatta” müzakereye açık olduklarını ve bu görüşmede Rusya’nın kimler tarafından temsil edileceğine bağlı olarak ilerleyen “adımları” belirleyeceklerini dile getirdi.

RUSYA İLE MÜZAKERE HAZIRLIĞI

Zelensky, “Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya’dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna’nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim” dedi. Görüşmeye katılacak olan Rus temsilciler henüz açıklanmamış durumda.

ZELENSKY’İN ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Zelensky, dün yaptığı bir değerlendirmede, İstanbul’daki görüşme öncesinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacağını ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki görüşmeye katılması halinde İstanbul’a geçeceğini belirtti. Ayrıca, “Putin’i Türkiye’de bekliyoruz. Rusya’nın ‘Putin Ankara’ya değil, sadece İstanbul’a gelir’ gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.